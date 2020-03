Shannen Doherty in Quarantäne: "Mit Krebs ist mein Kampf hart genug"

Schauspielerin Shannen Doherty meldete sich mir einem eindringlichen Appell aus der Quarantäne. In einem Statement, das sie auf Instagram veröffentlichte, wendet sie sich an alle, die vorgegebenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erst zunehmen.

"Ich bleibe zu Hause (und schimpfe) für uns alle", so Doherty. "Für meine Krebs-Krieger, die jeden Tag länger kämpfen. Für meine Mutter. Für meine Familie. Für meinen Ehemann. Für meine Schwiegermutter und meinen Schwiegervater. Für meine Freunde. Für die Kinder meiner Freunde. Für jeden von euch. Für eine meiner engsten Freundinnen, mit der ich über 28 Jahre befreundet bin, die beschlossen hat, ihren Kampf gegen ihren metastasierten Krebs zu beenden und die zum letzten Mal alleine im Krankenhaus ist. Für jeden Arzt und Krankenhausangestellten. Für jede Person in einem Lebensmittelgeschäft, die ihr Bestes gibt, um zu helfen. Für jede Person, die gezwungen ist, an vorderster Front zu stehen. Ich mache das für uns. Bitte mach mit", so Doherty weiter. Für sie selbst sei ihr Kampf mit Krebs im vierten Stadium hart genug.