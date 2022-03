Shane Warne unerwartet verstorben: Liz Hurley trauert um ihren Ex-Verlobten

Freunde, Fans und Familie trauern um die australische Cricket-Legende Shane Warne. Der ehemalige Profisportler ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Er wurde am Freitag in seiner Urlaubs-Villa auf der Insel Koh Samui in Thailand aufgefunden. Vermutet wird, dass Warne an einem Herzinfarkt gestorben ist. Eine Autopsie würde aber noch ausstehen, so thailändische Behörden. Warne soll in seiner Heimat Australien begraben werden und ein Staatsbegräbnis erhalten, so Medienberichte.

Liz Hurley nimmt Abschied von ihrem Ex-Partner Shane Warne

Eine, die das plötzliche Ableben des ehemaligen Cricket-Spielers zu verdauen hat, ist die britische Schauspielerin Liz Hurley. Sie und Warne waren ab 2010 liiert und vorübergehend verlobt, bevor es 2013 zur Trennung kam. Böses Blut gab es keinen zwischen Hurley und ihrem Ex-Partner, dem die britische Schauspielerin nun in einem Posting auf Instagram Tribut zollte.