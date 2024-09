Shailene Woodley: Gehörverlust und Probleme beim Gehen

Bereits im Alter von fünf Jahren begann Shailene Woodley zu schauspielern und hörte seitdem nicht mehr damit auf. Daneben schreibt die vielseitig begabte US-Amerikanerin Drehbücher, dreht eigene Filme und fotografiert. Außerdem probiert sie gern Extremsportarten wie Parasailing, Bungee-Jumping und Stuntfliegen aus.

Die 32-Jährige kennt aber auch die weniger schönen Seiten des Lebens. 2022 trennte sie sich von Aaron Rodgers, dem ehemaligen Quarterback der Green Bay Packers und jetzigem Quarterback der New York Jets, mit dem sie sich im Jahr zuvor verlobt hatte. Gegenüber Net-a-Porter gab sie im vergangenen Jahr an, dass sich die Dreharbeiten für ihre Dramaserie "Three Women" in einer der "dunkelsten" Phasen ihres Lebens als herausfordernd erwiesen haben. "Es war schwer zu filmen, weil ich die härteste Zeit durchmachte. Es war Winter in New York und mein Privatleben lief scheiße. Es hat sich acht Monate lang angefühlt, als wäre ich in einer großen Schmerzblase gefangen", so Woodley im Jänner 2023, ohne weitere Details zu nennen.

Woodley: " Konnte nicht länger als fünf Minuten gehen" Jetzt sprach die Schauspielerin einmal mehr über schwerwiegende gesundheitliche Probleme, die ihr in der Vergangenheit zu schaffen gemacht hatten. Die Dreharbeiten zu "Divergent" im Jahr 2013 wurden von zahlreichen körperlichen Symptomen überschattet, die dem "Big Little Lies"-Stars damals zu schaffen machten. Sie begann, unter Hörverlust zu leiden und hatte plötzlich Probleme beim Gehen, erzählte Woodley in einer neuen Folge des "She MD"-Podcasts. "Ich verlor mein Gehör. Ich konnte nicht länger als fünf Minuten am Stück gehen, ohne mich stundenlang hinlegen und schlafen zu müssen. Alles, was ich aß, tat meinem Magen weh", erzählte sie den Gastgebern Mary Alice Haney und Thais Aliabadi über die Symptome, unter denen sie im Laufe ihrer 20er gelitten hatte.

Ursache für Symptome unbekannt Es war nicht das erste Mal, dass Woodley über ihre gesundheitlichen Probleme sprach. Die Ursache ihrer Symptome hat sie bisher aber nicht preisgegeben. Im "She MD"-Podcast erklärte sie, warum sie sich diesbezüglich bedeckt hält. Es fühle sich für sie "wie eine persönliche Sache" an, sagte Woodley und ergänzte lediglich, dass es "ein verwirrender Prozess" gewesen sei, herauszufinden, was hinter den Problemen steckte. "Ich habe mich immer sehr gesund ernährt und bin sehr sportlich", fügte Woodley hinzu. "Und so war es für mich ein verwirrender Prozess, mich zu fragen: Was mache ich falsch? Warum werde ich jeden Monat ohnmächtig, wenn ich meine Periode bekomme? Warum habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion? Warum habe ich all diese Dinge?" Ein Arzt habe ihr gesagt, es sei wahrscheinlich Endometriose. Und ein anderer sagte: "Es ist wahrscheinlich das, du hast eine herzförmige Gebärmutter." "Jeder, zu dem ich ging, gab mir gemischte Informationen, und das brachte mich auf meine eigene Reise", erinnerte sich die Schauspielerin, die außerdem erklärte, dass es auch viele andere Dinge in ihrem Leben gegeben habe, die dazu führten, dass sie "so viel körperliches Unbehagen verspürte". "Plötzlich hatte ich Angst vor Essen. Und dann kam es zu Körperdysmorphie und Verwirrung über die Identität und das Gefühl, in der eigenen Haut nicht sicher zu sein", sagte sie über ihre psychischen Symptome. Woodley verfolgte ganzheitlichen Ansatz All das habe sie dazu bewogen, "wirklich genau hinzuschauen und introspektiv zu werden", um sich mit ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit zu befassen. "Ich schätze, der Weg für mich bestand neben der körperlichen Heilung darin, die mentale Seite des Heilungsprozesses für mich selbst anzuerkennen, was die Betrachtung echter Traumata und echter posttraumatischer Belastungsstörungen beinhaltete, die ich zu verschiedenen Zeiten in meinem Leben erlebt hatte, ohne im Detail darauf eingehen, was es war."

Es habe "ungefähr ein Jahrzehnt der Entspannung und Heilung" gebraucht, um gesund zu werden. Eine Zeit, in der sie ihre Gesundheit "in meine eigenen Hände" genommen habe. Nachdem sie "von einem inneren, ganzheitlichen Standpunkt aus" an die Sache herangegangen sei, sagte sie, habe sich das Gesundheitsproblem "letztendlich körperlich von selbst gelöst".