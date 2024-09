Kaley Cuoco über 2. Kind und Hochzeit mit Pelphrey: Halten uns an keine Reihenfolge

Bevor die US-Schauspielerin Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory") und ihr Verlobter, "Ozark"-Schauspieler Tom Pelphrey vor den Traualtar treten, könnten sie sich vorstellen, nochmal Eltern zu werden. Dem US-People-Magazin verriet Cuoco am Rande eines Events, dass sie noch keine Pläne für ihr Jawort habe, aber dass "vorher vielleicht noch ein Kind kommen" wird.

"Wir halten uns an keine Reihenfolge", so Cuoco. "Ich habe jetzt vier Hunde, ein Baby und einen Tom - das ist eine Menge", scherzte die Schauspielerin dem Bericht zufolge. Auf die Frage, ob sie den Status als Verlobte noch eine Zeit lang genießen will, antwortete sie mit "ja".