Jeder wusste es, nur er nicht: Kaley Cuoco musste Partner Tom Pelphrey aufklären

US-Schauspieler Tom Pelphrey hat nach eigenen Angaben lange Zeit die Sitcom "The Big Bang Theory", in der seine Freundin Kaley Cuoco mitspielte, nicht gesehen. "Als ich Kaley das erste Mal nach New Jersey zu meiner Familie und Freunden mitnahm, war da der Partner meiner Mutter, der offenbar ein großer "Big Bang Theory"-Fan war, und er nannte sie ständig Penny", erzählte Pelphrey, der mit Couco eine vier Monate alte Tochter namens Matilda hat, der Modezeitschrift W Magazine.