Neues Traumhaus, neue Liebe: Kaley Cuoco krempelt ihr Leben um

Die Rolle als Penny in der erfolgreichen US-Sitcom "Big Bang Theory" verhalf Kaley Cuoco zu weltweiter Bekanntheit und zu einem beachtlichen Vermögen. Auch wenn die Tochter eines Maklers und einer Hausfrau bereits sehr früh als Model und Schauspielerin zu arbeiten anfing. Mit gerade einmal sechs Jahren spielte Cuoco im Film "Quicksand: No Escape" mit. Im Alter von neun Jahren war sie an der Seite von US-Star Denzel Washington in "Virtuosity" zu sehen. Einen Großteil des Vermögens auf ihrem Bankkonto hat die 1985 in Kalifornien geborene Schauspielerin, die auch als Produzentin tätig ist, und mit diversen, lukrativen Werbedeals Geld verdient, aber der Serie "Big Bang Theroy" zu vedanken, die von 2007 bis 2019 vom Sender CBS ausgestrahlt wurde.

1 Million Dollar pro "Big Bang Theory"-Folge

Dem Portal celebritynetworth.com zufolge soll Cuoco mit der Sitcom allein 150 Millionen Dollar verdient haben. 2014 unterzeichnete sie Berichten zufolge einen Vertrag über ein Gehalt in der Höhe von einer Million US-Dollar pro Folge für die Staffeln acht bis zehn.