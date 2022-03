Besondere Aufnahme: Queen Elizabeth II. ziert erstmals das Cover der "Vogue"

Queen Elizabeth II. feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Anlässlich des Platinjubiläums der britischen Königin veröffentlicht die britische Vogue nun eine ganz besondere Ausgabe, die Elizabeth II. auf dem Cover zeigt.

Queen Elizabeth II. auf dem Cover der "Vogue"

"Die April-Ausgabe zollt der Königin mit einem Sonderausgaben-Cover Tribut", schreibt das Fashion-Magazin auf Instagram unter das am Mittwochabend veröffentlichte Titelbild, auf dem Ihre Majestät in jungen Jahren zu sehen ist. "Da Ihre Majestät die erste britische Monarchin in der Geschichte ist, die ein Platin-Jubiläum feiert, untersucht die April-Ausgabe die einzigartige Beziehung der Vogue zum Königshaus und zeigt selten gesehene Bilder aus dem Archiv des Vogue House."