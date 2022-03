Biograf: Prinzessin Margaret lebte in Angst vor ihrem Ehemann Antony Armstrong-Jones

Zu diesem Zeitpunkt hätten Margaret und ihr Mann kaum noch miteinander gesprochen. "Tony machte sein eigenes Ding", so Warwick. "Sie sagte, er würde den ganzen Tag in seinem Arbeitszimmer verbringen und 'meinen Rotwein trinken'", erinnert sich Margarets Biograf an die Worte der Prinzessin.

Der Autor des Buches "Princess Margaret: A Life of Contrasts" behauptet, dass Armstrong-Jones Margaret das Leben mit bösen Briefchen schwer gemacht habe. "Er hinterließ Notizen in ihrer Schublade und sagte: 'Ich hasse dich. Zehn Gründe, warum ich dich hasse"."

Margaret soll die boshaften Notizen ihres Mannes gefürchtet haben. "Es kam so weit, dass sie eine Freundin oder eine Hofdame fragte: "'Schauen Sie einfach in das Buch, ob noch ein Zettel in meiner Handschuhschublade ist'", so Warwick.

1978 wurde die Ehe mit Armstrong-Jones schließlich geschieden. Margarete, die 2002 verstarb, sollte nicht wieder heiraten.