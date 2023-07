Seltenes Treffen mit Papa Tom Cruise: So sieht Sohn Connor heute aus

Sie waren das Hollywood-Traumpaar der 1990er: Nicole Kidman und Tom Cruise. Von 1990 bis zu ihrer Scheidung im Jahr 2001 waren die beiden Schauspieler verheiratet. Das Paar adoptierte zwei Kinder: Connor und Isabella. Mittlerweile sind die beiden Adoptiv-Kinder von Cruise und Kidman erwachsen. Jetzt haben Tom Cruise und sein Adoptiv-Sohn Connor haben am Samstag einen seltenen gemeinsamen Auftritt in New York City absolviert.

Tom-Cruise-Sohn Connor mit neuem Look

Page Six veröffentlichte Fotos von dem Vater-Sohn-Treffen auf denen der erwachsene Connor mit einem neuen Look zu sehen ist.

Tom und Connor Cruise traten f√ľr eine Werbeveranstaltung f√ľr den kommenden Film "Mission: Impossible ‚Äď Dead Reckoning" des Action-Stars auf.

