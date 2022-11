Seltenes Foto Alberts mit unehelichen Kindern hat bitteren Beigeschmack für Charlène

In der Vergangenheit hat sich Coste schon oft abfällig über Fürstin Charlène geäußert. So hat sie unter anderem 2021 in einem Interview gegen die monegassische Landesfürstin ausgeteilt und behauptet, Charlène sei Alexandre keine gute Stiefmutter gewesen. Auf einer Veranstaltung in Marylebone soll Alberts Verflossene laut Daily Mail etwas später wenig Verständnis für die gesundheitlichen Probleme von dessen Ehefrau gezeigt haben, die Charlène zuletzt zu schaffen gemacht hatten. "Es ist mir egal, was mit ihr los ist", soll Coste über Charlène gemeint haben. "Alles, was ihr widerfährt, ist Karma", soll Coste außerdem hinzugefügt haben.