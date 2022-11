Von der Herzogin zur künftigen Königin: Kates veränderte Körpersprache

Prinz Williams Ehefrau Kate scheint sich mit ihrer neuen Funktion als Prinzessin von Wales gut arrangiert zu haben. Sie strahle aktuell mehr Selbstvertrauen denn je aus, meint die britische Körpersprache-Expertin und Autorin Judi James. "Kates Körpersprache hat sich verändert, aber nicht so, wie die Leute es vielleicht erwartet hätten", sagte James gegenüber der Zeitung Daily Express. "Der Druck hätte Angst und sogar das Hochstapler-Syndrom verursachen können, aber stattdessen zeigte sie in letzter Zeit immer mehr Anzeichen eines gestärkten Selbstbewusstseins."

Kate: Von der Herzogin zur künftigen Königin in wenigen Wochen

Kate habe sich von ihrer Rolle als "Prinz Williams Ehefrau" losgesagt und werde nun als führender Royal wahrgenommen. "Sie ist gerade auf dem Höhepunkt, was das Aussenden von Signalen betrifft - was darauf hindeutet, dass sie ihre neue Rolle nicht nur voll und ganz annimmt und versteht, sondern dass sie sich auch wohl fühlt", so James.