Herzogin Meghan wartet nach Sensationsangebot an Kate auf Rückmeldung

Die mit ihrer Familie in Kalifornien lebende Herzogin Meghan will mit ihrem Podcast dazu beitragen, von der Öffentlichkeit als "echter Mensch" wahrgenommen werden. "Wenn so viel Lärm um einen ist, wird man entmenschlicht", sagte sie dem Magazin Variety kürzlich auf eine Frage zu den gängigsten Fehlwahrnehmungen über sie selbst. "Wenn man sich daran erinnert, dass jemand auch nur ein Mensch ist, dann behandelt man ihn anders, spricht anders über ihn und schaut ihn anders an." Sie hoffe darauf, dass Hörerinnen und Hörer ihres Podcasts "Archetypes" danach dächten: "Oh! Sie ist ein echter Mensch! Sie lacht und fragt und begegnet Dingen mit Neugier.