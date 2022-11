Neuer Ärger für König Charles III: Timing könnte nicht schlechter sein

Prinz Charles und Prinzessin Diana schauen sich an. "Wollen wir ihnen etwas von dem alten Zauber geben?" Zustimmendes Nicken, ein Zwinkern, dann dreht sich das Paar über die Reling einer großzügigen Jacht, winkt den Fotografen zu und turtelt für die Kameras der Welt. Doch hinter den Kulissen bröckelt die Harmonie bereits erheblich, wie direkt in der ersten neuen Folge der Netflix-Serie "The Crown" zu sehen ist.

Neue "The Crown"-Staffel kommt für Charles zur Unzeit

Die fünfte Staffel, die ab dem 9. November zu sehen ist, spielt in den 1990er Jahren und widmet sich dem unrühmlichsten Kapitel in der Lebensgeschichte des neuen britischen Königs Charles III. "Für den König und die Königsgemahlin ist es unglücklich, dass ausgerechnet zum Start seiner Regentschaft 'The Crown' zufälligerweise in diesen Jahren angekommen ist und 'das "Charles-Diana-Camilla-Thema' aufrollt", sagt Royal-Experte Craig Prescott, der an der Universität im walisischen Bangor Verfassungsrecht lehrt, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.