Herzogin Camilla bewies mit Kommentar über "Charles"-Darsteller West Humor

Kurz vor Start der mit Spannung erwarteten fünften Staffel des Netflix-Hits "The Crown" am 9. November teilte Schauspieler Dominic West eine Anekdote von einem Treffen mit Königsgemahlin Camilla. Der 53-Jährige spielt in der Serie Prinz Charles.

Demnach hätten sich Wege der beiden letztes Jahr auf einer Veranstaltung gekreuzt. Im Radio Times-Magazin verriet West, Camilla habe ihn scherzhaft mit "Eure Majestät" begrüßt.

König Charles und Dominic West kennen sich

Nachdem er die Rolle als künftiger Monarch Großbritanniens angenommen hatte, habe er angeboten, von seinem Posten als Botschafter der "The Prince's Trust"-Wohltätigkeitsorganisation von Charles zurückzutreten, um einen potenziellen Interessenskonflikt zu verhindern. Charles' Team habe abgelehnt. "Mach, was du willst, du bist Schauspieler", habe er als Antwort erhalten. "Ich denke, so sieht Charles es auch", so West. "Ich stand ein paar Mal in der Schlange, um ihm die Hand zu schütteln, und es ist faszinierend. Es ist sehr nützlich, den Charakter zu treffen, den man spielt."

Die Britin Imelda Staunton übernimmt in der neuen Staffel die Rolle von Queen Elizabeth II. Zuvor hatten Claire Foy und Olivia Colman die Monarchin gespielt.