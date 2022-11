Prinzessin von Wales offenbart überraschende Schwäche: "Ich war schrecklich"

Die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton gilt schon lange als Royal-Profi. Mit Bravour vertritt Prinz Williams Ehefrau seit Jahren die Krone. Es ist zudem bekannt, dass Catherine eine künstlerische Ader hat. Die Prinzessin von Wales, die an der St.-Andrews-Universität in Schottland Kunstgeschichte studiert hat, gilt als begabte Fotografin und ist auch für ihr zeichnerisches Talent bekannt. Doch nicht in allen Belangen beweist Kate handwerkliches Geschick, wie sie jetzt bei einem Auftritt enthüllte.

Prinzessin Kate kann nicht stricken

Als Kate das Viertelfinale der Rugby-League-Weltmeisterschaft in Wigan besuchte, traf sie sich während der Halbzeit mit Freiwilligen des Rugby League World Cup Social Impact Programme, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Leben der Menschen zu verbessern, die in den Städten leben, in welchen Spiele während der Weltmeisterschaft stattfinden.