Seltener Anblick: Bradley Cooper mit Tochter Lea auf dem roten Teppich

Hollywood-Star Bradley Cooper hat nach eigenen Angaben sechs Jahre lang für die Verkörperung des berühmten Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein das Dirigieren geübt - für eine knapp sechseinhalbminütige Szene. "Diese Szene hat mir solche Sorgen bereitet, weil wir sie live gespielt haben", zitierte das Branchenportal Indiewire den 48-Jährigen bei einer Filmvorführung des Dramas "Maestro" in New York. Gänzlich sorgenfrei wirkte Cooper bei der Los-Angeles-Premiere - möglichwerweise weil er in besonderer Begleitung war. Mit Cooper posierte auf dem roten Teppich nämlich dessen Tochter Lea De Seine. Das sechsjährige Mädchen stammt aus seiner Beziehung mit Model Irina Shayk und scheint sich im Rampenlicht sehr wohlgefühlt zu haben: