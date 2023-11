"Jewfacing"-Vorwürfe: Bradley Cooper äußert sich zu Nasenprothese

Details um Film

"Maestro" dreht sich um die turbulente Beziehung von Dirigent Bernstein und seine Ehefrau Felicia Montealegre (1922 - 1978), im Film verkörpert von Carey Mulligan (38). Besonders mit dem verfilmten Musical "West Side Story" (1957) erreichte Bernstein Weltruhm.

"Maestro" feiert Anfang September bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere. Nach dem Kinostart im November soll der Film am 20. Dezember bei Netflix zu sehen sein. Neben Cooper, der 2018 mit dem gefeierten Liebesdrama "A Star is Born" sein Regiedebüt gab, sind unter anderem Martin Scorsese und Steven Spielberg als Produzenten an Bord.

