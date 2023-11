Bernstein-Film: Cooper übte 6 Jahre Dirigieren - für 6-minütige Szene: "Hatte Angst"

Cooper: "Hatte enorme Angst"

Er habe sich intensiv mit Originalaufnahmen beschäftigt, so Cooper. "Ich bekam die Rohfassung zu sehen, bei der Leonard Bernstein 1976 in der Kathedrale von Ely das London Symphony Orchestra dirigierte. Das konnte ich also studieren." Cooper dankte seinen "wunderbaren Lehrern" wie dem Musikdirektor der Metropolitan Opera in New York, Yannick Nézet-Séguin, für die Hilfe bei der Feinabstimmung seiner musikalischen Performance.

"Nézet-Séguin hat Videos mit allen Tempowechseln gemacht, so dass ich das gesamte Material hatte, um damit zu arbeiten", schildert Cooper. "Ich hatte Angst, enorme Angst, dass ich nicht in der Lage sein würde, diese Szenen zu genießen, wenn ich davor nicht hart dafür gearbeitet hätte. Alle taten das."