Selena Gomez spricht über "schwerste Zeit ihres Lebens"

Schwerste Zeit mit Hilfe überwunden

Gomez erählt darin, wie sie es dank der Ärzte der Einrichtung durch "die herausfordernde Zeit" gekommen ist. "Letztes Jahr habe ich mental und emotional gelitten. Ich war nicht mehr in der Lage, meine Fassade aufrecht zuerhalten, konnte kein Lächeln mehr halten oder so tun, als wäre nichts. Es hat sich angefühlt, als wäre all mein Schmerz und meine Angst aufeinmal über mich hereingebrochen. Das war einer der angsteinflößendsten Momente meines Lebens", sagt sie.

Weiters erwähnt Gomez in ihrer Rede, dass sie sich Unterstützung geholt habe und die Ärzte ihr eine "klare Diagnose" stellen konnten. Der Moment, in dem sie Klarheit bekommen hatte, hätte sich gleichzeitig erleichternd und erschreckend angefühlt. "Erschreckend einerseits, weil der Schleier gelüftet wurde, erleichternd deshalb, weil ich nun wusste, warum ich so viele Jahre mit Depression und Angst zu kämpfen hatte."