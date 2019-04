Gassi gehen auf Instagram: Promis und ihre Schoßtiere

Miley Cyrus folgen knapp 92 Millionen Instagrammer und die alle haben letzten Dezember das Drama um ihren Hundezoo miterlebt. Als eine ganze Reihe der Villen der Hollywood-Stars in Malibu in Flammen aufging, war auch das Heim von Miley und ihrem Ehemann Liam Hemsworth betroffen. Der Schauspieler hatte alle ihre Haustiere in Sicherheit gebracht. So ein Glück. "Er hat es tatsächlich geschafft Katzen, Hunde, Pferde und dazu zwei Schweine mit seinem Truck zu retten", sagte sie danach erleichtert bei der Howard-Stern-Show.