Selena Gomez benannte ihre neue Niere nach Komiker

"Ich habe ihn nie getroffen, aber ich hoffe heimlich, dass er das herausfindet." Er solle ruhig denken: "Oh, das ist wirklich seltsam." Bei Gomez, die derzeit unter anderem in der Mystery-Comedy-Serie "Only Murders in the Building" zu sehen ist, wurde 2013 die Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert, die ihre Nieren beeintrÀchtigte. Das neue Organ spendete eine Freundin.