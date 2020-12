Seitenhieb: Fürst Albert versus Donald Trump

Fürst Albert von Monaco gilt als Kritiker des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. Umweltaktivist Albert blickt nun aber mit Optimismus der kommenden Amtszeit von Joe Biden entgegen, wie er dem People-Magazin sagte. "Die Wahl bringt große neue Hoffnung für die Zukunft", so der 62-Jährige. Demnach habe er Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris nach der Wahl im November einen Glückwunschbrief geschickt. "Sie haben in wichtigen Fragen bereits einen guten Start hingelegt. Vor allem mit dem, was bereits über den Klimawandel gesagt wurde, und mit John Kerrys Ernennung zum Klima-Sonderbeauftragten", führt Albert gegenüber People weiter aus.