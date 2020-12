Melania Trump zieht aus und erkundigt sich nach ihren Ansprüchen

Die First Lady hat sich schon eine Übersicht verschafft, was ihr nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus in Sachen Budget und Personal zusteht.

Während Donald Trump nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus ein Büro und Mitarbeiter auf Staatskosten zustehen, bekommt die ehemalige First Lady lediglich 20.000 Dollar im Jahr, und zwar erst, wenn sie Witwe ist.

Doch der 50-jährigen Melania Trump kann es offenbar gar nicht schnell genug gehen: Bereits kurz nach der Wahl am 3. November fuhren die ersten Umzugswagen vor. CNN berichtet, dass bereits persönliche Gegenstände aus dem Weißen Haus und aus dem New Yorker Penthouse nach Mar-a-Lago in Palm Beach transportiert wurden. In dem noblen Golfklub in Florida wollen die Trumps künftig residieren, Sohn Barron wird dort in die Schule gehen.

Auch im noblen Golfresort arbeiten bereits die Handwerker. Denn Melania lässt sich ihren Gebäudetrakt großzügig umbauen. CNN berichtet weiter, dass sich Melania mit Marcia Lee Kelly eine erfahrene Beraterin engagiert hat, die ihren Übergang von der amtierenden zur früheren First Lady koordinieren soll. Blöße will sich die gebürtige Slowenin keine geben.