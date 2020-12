Trump-Porträt auf Mount Rushmore? Tochter Ivanka schürt Gerüchte

Präsidententochter Ivanka Trump gibt der Idee, ihren Vater neben seinen Vorgängern auf dem Mount Rushmore zu verewigen, neue Nahrung. Die 39-Jährige veröffentlichte am Montag bei Twitter erneut ein Foto von Juli, bei dem Donald Trump so aufgenommen wurde, als wäre sein Kopf neben dem von Abraham Lincoln in Stein gehauen worden. Das sei eine „tolle Aufnahme“, schrieb Ivanka Trump.