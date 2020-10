Melania Trump: Nicht immer einverstanden mit Donalds Tweets

Die First Lady rief die Zuhörer in dem geschlossenen Raum dazu auf, den Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC zu folgen, „um die Ausbreitung des Virus zu minimieren“. Donald Trump missachtet die Richtlinien regelmäßig.

Warnung vor Biden

Melania Trump warnte in ihrer 18-minütigen Rede vor einem Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden bei der Wahl am kommenden Dienstag. „Joe Bidens Politik und sozialistische Agenda wird nur dazu dienen, Amerika und all das zu zerstören, was in den vergangenen vier Jahren aufgebaut wurde“, sagte sie. „Wir müssen Donald im Weißen Haus behalten, damit er fertigmachen kann, was er begonnen hat.“