"Sehr friedlich, im Schlaf": Was über das Ableben der Queen bekannt ist

Das Dokument befindet sich in den königlichen Archiven und ist Teil einer neuen Biografie über König Charles ("Charles III: New King, New Court. The Inside Story"), die von Daily Mail-Autor Robert Hardman verfasst wurde. Darin heißt es auch, König Charles habe in der Nähe Pilze gesammelt, als seine Mutter starb.

Nach Angaben der Daily Mail lautet der vollständige Text von Sir Edwards Notiz über den Tod der Königin am 8. September 2022: "Sehr friedlich. Im Schlaf. Sie wird nichts mehr mitbekommen haben, keine Schmerzen." Der Buckingham Palast erklärte, er werde die nicht autorisierte Biografie nicht kommentieren.

Zwei Briefe in verschlossenem Koffer

In der Biografie heißt es zudem, dass am Sterbebett der verstorbenen Königin ein verschlossener roter Koffer gefunden worden sei, der zwei versiegelte Briefe enthielt: Einer war an den damaligen Prinzen Charles adressiert, der andere an ihren Privatsekretär. Außerdem habe er eine Auswahl von Personen erhalten, die mit dem Orden "Order of Merit" ausgezeichnet werden sollten, so die Daily Mail.