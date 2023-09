Die Queen ist tot, lang lebe der King: 6 Dinge, die sich unter Charles geändert haben

Auch nach einem Jahr geht es vielen Briten etwas holprig von der Zunge. Noch immer singen einige Untertanen "God Save the Queen", wenn die Nationalhymne ertönt. Dabei gilt seit dem Tod von Königin Elizabeth II. am 8. September 2022 doch "God Save the King".

Bereits seit einem Jahr sitzt König Charles III. auf dem Thron, Elizabeths ältester Sohn. Dass ein Mann König sein kann, ist nach 70 Jahren unter einer Queen vermutlich die größte Änderung. Aber beileibe nicht die einzige. Über die größten Neuerungen unter Charles lesen Sie in der folgenden Bildergalerie zum Durchklicken: