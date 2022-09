Im Fernsehen werden nun fast in Dauerschleife die Bilder ihrer Lebenshöhepunkte gezeigt. Pomp and circumstance. Aber das war natürlich nicht der Alltag. Der Alltag waren fade Termine irgendwo weit draußen. Was sich Elizabeth aber nie anmerken ließ: Die Bürgerinnen und Bürger, die das Glück hatten, für einige kurze Momente persönlich mit ihr Bekanntschaft zu machen, haben fast gleichlautend berichtet, dass sie ihnen dabei stets das Gefühl vermittelte, sich wirklich für sie zu interessieren.

Dienst im Zeichen der Krone - bis zuletzt

So hat die Queen all die Jahre in erster Linie ihre Arbeit gemacht. Wie fast jeder Mensch hat sie gute und schlechte Zeiten erlebt. Man verdrängt jetzt schnell, dass sie nicht immer beliebt war, so galt sie 1997 nach dem Unfalltod von Prinzessin Diana als herzlos und aus der Zeit gefallen. Aber sie hat sich davon nicht demoralisieren lassen. Mit dem ihr eigenen Stoizismus hat sie einfach weitergemacht.

Diesen Geist spiegeln auch die letzten Fotos von ihr vom vergangenen Dienstag anlässlich ihres Zusammentreffens mit der neuen Premierministerin Liz Truss auf Schloss Balmoral. Auf einem der Bilder steht sie, gebeugt auf ihren Stock und schon sehr blass und fragil aussehend, vor dem offenen Kamin. Sie absolviert ihren Dienst bis zuletzt. Und sie lächelt dabei. Es ist wohl auch diese Haltung, die bewirkt hat, dass sie in den Herzen so vieler Menschen noch lange ein kleines Zimmer bewohnen wird.

