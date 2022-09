Das Leben der Queen in Zitaten

Königin Elizabeth II. feierte im April ihren 96. Geburtstag. Ihr eisernes Pflichtbewusstsein, die mit der Würde ihres Amtes verbundene Zurückhaltung und höchst sorgfältig vorbereitete Redetexte haben unüberlegte Aussprüche, die auch an die Öffentlichkeit gelangten, in den sieben Jahrzehnten ihrer herrschaftlichen und repräsentativen Aufgaben so gut wie verhindert. Dennoch ließen manche Aussprüche ihre Überzeugungen und ihre Persönlichkeit klar durchblicken. Nun starb sie im Kreise ihrer Familie.

Die Queen in Zitaten