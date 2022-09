Queen Elizabeth II. ist tot: Das Ende einer Epoche

21. April 1926: Elizabeth Alexandra Mary wird als ältestes Kind des späteren Königs George VI. in London geboren

20. November 1947: Kronprinzessin Elizabeth heiratet in der Londoner Westminster Abbey ihren Cousin dritten Grades, den Marineoffizier Philip Mountbatten

1948: Thronfolger Charles wird geboren. Tochter Anne (1950) und die Söhne Andrew (1960) und Edward (1964) folgen

6. Februar 1952: Elizabeth wird nach dem Tod ihres Vaters zur Königin ausgerufen

2. Juni 1953: Prunkvolle Krönung

29. Juli 1981: Charles heiratet Lady Diana Spencer. Sie bekommen zwei Söhne: William, 1982, und Harry, 1984. Die Ehe scheitert im Scheinwerfer der Öffentlichkeit

31. August 1997: Diana kommt 36-jährig, gehetzt von Fotografen, bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Die Beliebtheitswerte der Queen gehen in den Keller

2002: Queen Mum und Elizabeths Schwester Margaret sterben

2005: Charles heiratet seine Jugendliebe Camilla Parker-Bowles

2011: Prinz William heiratet Kate Middleton, sie bekommen in Folge drei Kinder: George, Charlotte und Louis

2017: 65. Thronjubiläum der Queen

2018: Prinz Harry heiratet Meghan Markle, ihr Sohn Archie kommt 2019 auf die Welt

2019: Prinz Andrew legt nach schweren Missbrauchsvorwürfen seine Ämter zurück

2020: Prinz Harry verlässt mit Frau und Kind Großbritannien und bricht mit der Familie

2021: Tod von Prinz Philip

2022: 70-jähriges Thronjubiläum