Ungewöhnliches Detail auf neuem Queen-Foto blieb beinahe unbemerkt

Liz Truss ist neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs. Die bisherige Außenministerin wurde am Dienstag von Queen Elizabeth Il. auf Schloss Balmoral in Schottland zur Nachfolgerin von Boris Johnson ernannt. Der Palast veröffentlichte ein Foto des Treffens, das in einem opulenten Raum stattfand.