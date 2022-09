Neue Sorgen um Queen Elizabeth - Ärzte verordnen Ruhe, Termin abgesagt

Für die zunehmend gebrechlich wirkende Queen scheint der Trubel aber schon wieder zu viel gewesen zu sein. "Nach einem vollen Tag gestern hat Ihre Majestät heute Nachmittag den Rat ihrer Ärzte akzeptiert, sich auszuruhen", sagte ein Palastsprecher.

Truss sollte bei der Sitzung des Privy Councils als First Lord of the Treasury vereidigt werden. Zudem sollten einige ihrer jüngst berufenen Kabinettskollegen in das Beratungsgremium aufgenommen werden, das heutzutage hauptsächlich zeremonielle Zwecke erfüllt. Die Sitzung werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, teilte der Palast mit.