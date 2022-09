Was es mit den blau verfärbten Händen der Queen auf sich hat

Die britische Königin Elizabeth II. hat am Dienstag Liz Truss zur neuen Premierministerin ernannt. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die bisherige Außenministerin beim königlichen Schloss Balmoral in Schottland ankam. In einer privaten Audienz sollte Truss von der Königin dann zur Nachfolgerin von Boris Johnson erkoren werden. Fotos zeigen Truss beim Empfang durch die Monarchin - auffallend sind dabei ihre blauen Hände, die neuerlich Spekulationen über ihren Gesundheitzustand auslösten.