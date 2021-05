Sechsjährige Prinzessin Charlotte erzählt allen, sie sei schon 16

Charlotte feierte sechsten Geburtstag im kleinen Kreis

Charlotte hatte am 2. Mai Geburtstag gefeiert. Die Royal Family veröffentlichte dazu in den sozialen Medien ein Foto der Prinzessin, das deren Mutter Kate am ostenglischen Wohnsitz der Familie in Anmer Hall (Grafschaft Norfolk) aufgenommen hat, wo die Familie Charlottes Ehrentag auch verbracht hat. Sie ist darauf lächelnd in einem blauen Blümchenkleid zu sehen.