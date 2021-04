Körpersprache-Expertin: Was bei Williams & Kates neuem Familienvideo auffällt

Die britische Körpersprache-Expertin Judi James nahm das Video für die Zeitung Daily Mail genauer unter die Lupe. Sie kam zum Schluss, dass George wohl "ernster" als seine Geschwister, während Charlotte abenteuerlustig und laut sei.

Auch zu Harrys Sager im vielbeachteten Interview mit der Talkshowmoderatorin Oprah Winfrey, William sei "gefangen" und ebenso unglücklich wie er selbst, hat James eine Meinung.

Demnach widerspreche das neue Video Harry Aussagen. "Das spielerischen Verhalten im Freien zeigt, dass sie frei in ihren Handlungen und Emotionen sind. Die drei Kinder sehen wunderbar hemmungslos aus, wenn sie Spaß haben." Alles wirke ungekünstelt. "Wenn Kinder so natürlich mit ihren Eltern spielen, ist es offensichtlich, dass sie sich so verhalten, wie sie es auch abseits der Kameras tun würden."

Prinz Harry hatte bei Winfrey angegeben, insbesondere enttäuscht über seinen Vater Prinz Charles zu sein. Er fühle sich von ihm "wirklich im Stich gelassen", sagte der 36-Jährige. Sein Vater und sein älterer Bruder William seien im königlichen System "gefangen".