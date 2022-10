Schwerer Verlust für Michael J. Fox

US-Schauspieler Michael J. Fox trauert um seine geliebte Mutter Phyllis Fox. Im Rahmen seiner Teilnahme am "Back to the Future"-Reunion" auf der New York Comic-Con (NYCC) am Samstag würdigte der 61-jährige Michael seine Mama, die am 24. September im Alter von 92 Jahren verstorben ist.

Michael J. Fox: Mutter war gegen "Zurück in die Zukunft"

Michael J. Fox verriet, dass seine Mutter Phyllis "vor zwei Wochen gestorben ist". Dabei erinnerte sich der Schauspieler an eine Geschichte darüber, wie seine Mama in den 1980er Jahren anfänglich dagegen war, dass er tagsüber die Sitcom "Familienbande" und nachts "Zurück in die Zukunft" drehte.