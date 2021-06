Michael J. Fox wird 60: "Schmerzen kommen und gehen, Filme bleiben"

Für seine erste nennenswerte Rolle besetzte er stundenlang ein Telefonhüttl in Hollywood, ehe der Rückruf des Produzenten (der TV-Erfolgsserie „Familienbande“, 1982–1989) kam. Handy gab’s noch keines – und in seiner schäbigen Bleibe hatte er gerade einmal „Licht und Kaltwasser“.

Michael J. Fox, der kleine Große (1,63 m), der als Teenager aus Edmonton/Kanada in die Traumfabrik nach Kalifornien getrampt war, bekam noch reichlich (Rampen)-Licht in seiner Karriere, nachdem er als „Marty McFly“ (im dreiteiligen Welterfolg von „Zurück in die Zukunft“) ins kalte Wasser gesprungen war. Heute Mittwoch, wird Fox 60 – und seine persönliche Zeitreise ist „filmreif“ für sich.

Ein Weg, der alles „bot“, was Kinobesucher berührt – unter dem reißerischen, freilich realistischen Titel: „Triumph, Tragödie und Tapferkeit“.

Denn: Just am Zenit ging für den gefeierten Glücksbeschienenen die Sonne unter – ins Bubengesicht, das er stets viel jüngeren Filmcharakteren lieh, zog das Schicksal scharfe Schnittwunden. Fox hatte sich 1991 der Diagnose Parkinson zu stellen.

Als erste Reaktion auf den bitteren Kelch griff er zur Flasche. Bis 1998 hielt er die Krankheit geheim. Er versteckte beim Dreh die immer heftiger zitternde linke Hand und erklärte es zum „schauspielerischen Kniff“. Er verlor noch dazu seinen Vater, aber wurde auch selbst einer.

Ehefrau Tracy Pollan (die in zwei Wochen 61 wird), hatte er bereits 1982 am Set von „Familienbande“ als Kollegin kennengelernt und 1988 geheiratet. Sie haben vier Kinder zwischen 19 und 27. „Familie ist nichts Wichtiges – es ist alles“, erkannte Fox früh.