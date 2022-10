Jawort in Italien: "Game of Thrones"-Star Lena Headey hat geheiratet

"Game of Thrones"-Star Lena Headey sich getraut. Die aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" bekannte Schauspielerin hat ihren Partner Marc Menchaca. Die Hochzeit fand im privaten Kreis in Italien statt.

Sophie Turner, Joe Jonas und Rick Astley unter den GĂ€sten

Das Paar hat sich laut Daily Mail am 6. Oktober in Apulien das Jawort gegeben. In den sozialen Medien zirkulieren Fotos, auf denen die 49-jÀhrige Headey in ihrem Brautkleid an der seite ihres frischangetrauten Ehemannes zu sehen ist. Dem Bericht zufolge sollen unter den GÀsten neben engen Freunden und Familienmitgliedern unter anderem Headeys "GoT"-Kolleginnen Emila Clarke und Sophie Turner und deren Ehemann Joe Jonas gewesen sein. Auch der britische SÀnger Rick Astley soll der Hochzeit beigewohnt haben.