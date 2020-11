Michael J. Fox: Das Ende seiner Schauspielkarriere?

Obwohl Michael J. Fox in einigen der bekanntesten Filme und TV-Shows aller Zeiten mitgespielt hat, gibt er in seinen neuen Memoiren "No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality" [zu Deutsch: "Keine Zeit wie die Zukunft: Ein Optimist betrachtet die Sterblichkeit"], welche am 20. November erscheinen, zu, dass seine Schauspieltage möglicherweise aufgrund seiner Parkinson-Krankheit hinter ihm liegen.

Michael J. Fox: Beendet er schon bald seine Schauspielkarriere?

"Es gibt eine Zeit für alles, und meine Zeit, einen zwölfstündigen Arbeitstag einzuplanen und sieben Seiten Dialog auswendig zu lernen, liegt hinter mir", schreibt Michael J. Fox in laut Los Angeles Times in seiner Autobiografie. In seinen Memoiren behauptet der 59-Jährige, dass es dreißig Jahre nach der Diagnose der Parkinson-Krankheit an der Zeit sein könnte, seine Karriere zu beenden.