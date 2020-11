Michael J. Fox über seinen "dunkelsten Moment" seit Parkinson-Diagnose

"Dunkelster Moment"

Als er dachte, das Schlimmste überstanden zu haben, folgte der nächste Schlag für den Mimen. Er sei aus seinem Urlaub mit der Familie zurückgekehrt um für einen Cameo-Auftritt in einem Spike Lee-Film vor der Kamera zu stehen. Doch am Tag des Drehs sei er in der Küche hingefallen und habe seinen Arm gebrochen. "Das war definitiv mein dunkelster Moment", so Fox. "Ich bin einfach durchgedreht", erzählt er. Er habe auf die Rettung gewartet und gefühlt, dass das sein absoluter Tiefpunkt sei. "Da habe ich alles infrage gestellt. Ich dachte: 'Das kannst du nicht schönreden. Da gibt es keinen positiven Aspekt an der Sache. Es ist nur die Reue und der Schmerz.'"