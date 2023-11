Schwere Zeit: Sandra Bullocks neues Leben nach tragischem Tod ihrer großen Liebe

Die Familie hatte im Leben der deutsch-US-amerikanischen Schauspielerin immer schon oberste Priorität - und für diese versucht sie nun, stark zu sein.

"Sie kämpft darum, stark zu bleiben und die Scherben für ihre Kinder zusammenzusammeln", berichtet ein Insider Intouch. "Die letzten Jahre waren unglaublich stressig und herzzerreißend für sie – und Sandra hat noch nicht alles vollständig verarbeitet – aber sie lernt langsam, mit ihrer Trauer umzugehen."

Therapie für sich und die Kinder

Dem Insider zufolge soll der Filmstar zudem auf professionelle Hilfe setzen, um den Tod ihres Partners zu verarbeiten. Bullock und Randall waren fast acht Jahre zusammen. "Sie waren so gut wie verheiratet und er war der einzige Vater, den ihre Kinder kannten", sagt die Quelle über das Liebes-Paar. "Sie sind alle in Therapie und Sandra ermutigt sie, oft über Bryan zu sprechen, um die Erinnerung an ihn am Leben zu halten."

Randall, den Bullock einst als "sehr christlich" beschrieb, glaubte, "er würde an einen besseren Ort gehen", sagt die Quelle, "und sie alle glauben gern, dass er über sie wacht".