Schwarzenegger: "Altern ist scheußlich"

Alt, fit, weise...

Schwarzenegger spielt wieder im Film " Terminator: Dark Fate" als ikonische Cyborg-Figur mit. Der Film soll am 1. November in den USA anlaufen. Um sich fit zu halten, trainiert Schwarzenegger weiterhin täglich. "Ich hebe zwar nicht mehr Gewichte wie früher, doch ich muss mich in Form halten. Ich trainiere eine Stunde am Tag, esse gesund und jogge, sobald ich kann", betonte Schwarzenegger.

Im Alter fühle er sich weiser. "Nach den Jahren in der Politik merke ich, wie viel ich als Gouverneur gelernt habe. Ich kenne die Realität besser, ich kenne die Menschen besser und distanziere mich von dem, was ich nicht mag", erklärte Schwarzenegger.

... und bald Opa?