Arnold Schwarzenegger teilte gegen Donald Trump aus

Schwarzenegger ist selbst Migrant

Der " Terminator"-Star und Politiker ist bekanntermaßen selbst in die USA eingewandert - aus Österreich. "Ich habe mich entschieden, nicht in mein Land zurückzukehren, sondern hier zu bleiben, hier zu leben und hier etwas zu bewirken", so Schwarzenegger in seiner Eröffnungsrede. "Und für mich ist es das, was Amerika großartig macht."

Kaliforniens Ex-Gouverneur behauptete auch, er habe über den Präsidenten "nichts Nettes zu sagen", obwohl er ebenfalls den Republikanern angehörte.