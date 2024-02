Schon wieder alles aus? Tom Cruise und Elsina Khayrova sollen sich getrennt haben

Die beiden sollen laut der britischen Zeitung Daily Mail im Dezember einander küssend auf einer Party in London gesichtet worden sein. "Sie waren unzertrennlich - eindeutig ein Paar", schilderte ein Gast der Veranstaltung dem Boulevardblatt. "Er schien in sie vernarrt zu sein." Beide "verbrachten den größten Teil der Nacht tanzend" miteinander auf der Tanzfläche, hieß es. Die namentlich nicht genannte Quelle gab weiter an, dass ein "sehr freundlicher" Cruise "immer wieder nach Fotos gefragt wurde und höflich ablehnte", so dass der DJ "eine Ansage auf Russisch machen musste", wonach der Star nicht für Bilder zur Verfügung stehe. Nun berichtet etwa die Sun, dass die Beziehung gescheitert ist.

Cruise und Khayrova wollen demnach befreundet bleiben, allein weil sie im selben Apartment-Komplex in London leben würden, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen "Es wäre peinlich gewesen, wenn sie die Sache unschön beendet hätten und sie sich dann mal im Aufzug treffen", so ein vermeintlicher Insider aus dem Umfeld der beiden. "Die beiden sind sich nicht böse und für Tom hat die Beziehung einfach ihren Lauf genommen."

Neuer Film

So oder so: Beruflich läuft es gut für den Schauspielstar. Wie nun bekannt wurde, könnten sich Cruise und der mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu auf ein gemeinsames Filmprojekt einlassen. Oscar-Preisträger Iñárritu möchte den Schauspieler als Hauptdarsteller für seinen nächsten englischsprachigen Spielfilm vor die Kamera holen, wie mehrere US-Branchenblätter am Donnerstag übereinstimmend berichteten.

Laut Deadline.com verhandeln Warner Bros. und die Firma Legendary Entertainment über die gemeinsame Produktion. Über den Inhalt des Films wurde zunächst nichts bekannt. Iñárritu sei zusammen mit anderen Autoren auch für das Skript zuständig, berichteten Variety und Hollywood Reporter.

Für den Mexikaner wäre es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit "The Revenant - Der Rückkehrer". Das monumentale Rache-Drama mit Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio hatte ihm 2016 seinen zweiten Regie-Oscar eingebracht. Im Jahr zuvor hatte er mit "Birdman" den Academy Award als bester Regisseur geholt. Zuletzt drehte er in Mexiko den Netflix-Film "Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten" (2022).

Cruise war im vorigen Jahr in dem Blockbuster "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" als Geheimagent Ethan Hunt auf der Leinwand zu sehen. 2022 sahnte er mit "Top Gun: Maverick" in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick an den Kinokassen ab. 2020 hatten der Star und die US-Raumfahrtbehörde Nasa Pläne für einen Dreh an Bord der Internationalen Raumstation ISS verkündet. Bei dem Weltraum-Film soll Doug Liman ("Die Bourne Identität") Regie führen. Ein Termin dafür ist bisher nicht bekannt.