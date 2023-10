11 unbekannte Fakten über Hollywood-Perfektionist Tom Cruise

Tom Cruise gilt in Hollywood als Perfektionist, der sein Image selbst gekonnt steuert. Er würde an jedem Drehtag "110 Prozent" geben, bescheinigte "Top Gun: Maverick"-Regisseur Joseph Kosinski dem Star im Interview mit dem Kinoportal Deadline. "Er macht das seit 40 Jahren und liebt seine Arbeit und wird dabei kein bisschen langsamer." Cruise würde eher "noch mehr Gas geben", sagte Kosinski. In der folgenden Galerie zum Durchklicken Sie weiter überraschende Fakten über Tom Cruise: