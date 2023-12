Schockierende Aufnahmen: Kanye Wests imposante Anwesen verkommen zu Bruchbuden

Kanye West verkauft Strandvilla in desolatem Zustand

Dem Wall Street Journal zufolge mangelt es dem Haus jetzt an Türen, Fenstern, Sanitäranlagen, Elektrosystemen, Heizung, Klimaanlage und Innenausstattung. Die Daily Mail veröffentlichte ein Foto des Anwesens in desolatem Zustand (zu sehen hier).

Bald einen Käufer für das Haus zu finden, wird sich wohl nicht so einfach gestalten. Wer Wests Strandvilla haben will, muss gewillt sein, einiges in das Anwesen zu investieren. "Es wird mehrere Millionen Dollar kosten, bis das Haus fertig ist", sagt Jason Oppenheim von "Selling Sunset" gegenüber dem Wall Street Journal. Doch immerhin ist "ein Großteil der architektonischen Integrität und des architektonischen Wertes des Hauses [...] vorhanden".