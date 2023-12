Patrick Schwarzenegger hat sich verlobt: Alles über Arnies Schwiegertochter

Wer ist Abby Champion?

Abby Champion arbeitet wie auch ihre ältere Schwester Baskin als Model. 2014 unterzeichnete sie einen Vertrag bei der Agentur "Next Models Worldwide". Seitdem hat die 26-Jährige für einige der bekanntesten Modehäuser der Welt gemodelt. Zu den vielen Marken, mit denen sie zusammengearbeitet hat, zählen Prada, Ralph Lauren, Chanel, Givenchy.

Schwarzenggers Verlobte wuchs zusammen mit ihren drei Geschwistern in Birmingham, Alabama, auf. In Bezug auf ihre Erziehung im Süden sagte Champion 2016 in einem Interview mit der lokalen Nachrichtenagentur Vestavia Voice, dass es "toll" gewesen sei, in Alabama aufzuwachsen. "Es lehrt einen, gute Manieren zu haben, gutes Essen zu genießen und erinnert mich an die Bedeutung von Glauben und Familie", teilte sie mit. Im Jahr 2019 erzählte sie dem LOVE-Magazin, dass sie in einer "ruhigen Straße" in Birmingham aufgewachsen sei und dass ihre Familie viel Land besitze.