"Arnold" zum Angreifen: Ein opulenter Bildband über Schwarzeneggers Karriere

Arnold Schwarzenegger hat derzeit, wieder einmal, einen Lauf: Der berühmteste Austro-Export in Richtung Hollywood hat einen Deal mit Netflix abgeschlossen, ist dort in seiner ersten Action-Serie „FUBAR“ zu sehen (die zweite Staffel ist schon bestellt) und hat mit dem Streamingriesen langfristige Pläne. Zur Bewerbung von „FUBAR“ sah man ihn auf Instagram in einem Panzer. Der (sicherlich lukrative) Netflix-Deal ist nur ein weiterer Meilenstein in der herausragenden Karriere in der Traumfabrik, die der Steirer hingelegt hat. Wer sich vor Augen führen will, was das Phänomen Schwarzenegger ausmacht, hat nun in einem prachtvollen Bildband die Gelegenheit.