Schwarzenegger unzufrieden mit seinem Körper: "Sehe einen Haufen Mist"

"Mein ganzes Leben lang habe ich in den Spiegel geschaut und den bestens gebauten Mann gesehen, und jetzt sehe ich plötzlich einen Haufen Mist. Es ist schrecklich", klagt er da. "Falten unter den Augen, Falten unter den Brustmuskeln."

Auch sein Bäuchlein ist ihm ein gewaltiger Dorn im Auge. "Wo zum Teufel kam das her? Es ist nicht angenehm. Aber man kommt damit zurecht."

An Schönheits-OPs würde er trotzdem nicht denken, wie er erzählt. "Ich habe vor Jahren einen weltberühmten Experten zum Thema Alter konsultiert und ihn gefragt, ob es etwas gibt, womit man das Altern aufhalten kann. Er sagte ,Absolut gar nichts, Ende der Geschichte!' Das Einzige, was Sie tun können, sind die altmodischen Sachen." Wie zum Beispiel aufhören Zigarre zu rauchen, was Arnie leidenschaftlich gerne tut. "Aber das wird ausgeglichen, indem ich mich gut ernähre und dann Sport treibe."

Er trainiere immer noch jeden Tag und fährt auch täglich Fahrrad. "Ich liebe alles, was ich tue. Es gibt keinen Ruhestand. Ich bin immer noch auf dieser Seite des Grases, also bin ich glücklich. Mein Plan ist es, ewig zu leben – und soweit, so gut!"