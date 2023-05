Arnold Schwarzenegger traf sich mit Volksschul-Freunden und reagierte auf Kritik

Bevor Arnold Schwarzenegger 1957 an die Hauptschule in Graz wechselte, besuchte er ab 1953 die Volkschule in seiner Heimat Thal. Und anscheinend hat er immer noch mit einigen seiner ehemaligen Schulkollegen Kontakt.

Denn jetzt postete er auf Twitter ein Bild, welches ihn mit den "Boys" zeigt. "ZurĂŒck bei den Burschen", kommentierte er das Foto. "Ich bin so glĂŒcklich, dass ich immer noch mit meinen Volksschulfreunden aus Thal befreundet bin."